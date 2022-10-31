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Amasra Adliyesi'nde hareketli anlar! Maden faciasında gözaltındaki şüpheliler adliyede

Amasra Adliyesi'nde hareketli anlar! Maden faciasında gözaltındaki şüpheliler adliyede
31.10.2022 11:02 - Son Güncelleme: 31.10.2022 11:04

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Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili aralarında müessese müdürünün de bulunduğu 24 şüphelinin adliyeye sevki başladı. Şüphelilerden ilk olarak ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından Amasra Adliyesi'ne sevk edildi. TTK'ya ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında geçen 14 Ekim günü meydana gelen patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Yaşanan patlamanın ardından aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'a bulunan bir şüphelinin ise yakınının tedavisine refakatçilik yaptığı gerekçesiyle daha sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

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