SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü HDP'nin 'Polis HDP'lilere mermi çekirdeği attı' iftirasını fizik kurallarıyla yalanladı

Son dakika haberleri... HDP'liler dün Şırnak Cizre'de Cizre Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etti. Eylem sonrası HDP'liler 'Polis HDP'lilere mermi çekirdeği attı' iftirasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamayla söz konusu iddianın bir iftiradan ibaret olduğunu polislerin durduğu yerden HDP'lilere mermi çekirdeği gelmesinin fizik kurallarına ters olduğunu ve mermi çekirdeği attığı iddia edilen polis memurunun kalkanının önündeki şeffaf jelatini kopardığını yere attığını belirtti.