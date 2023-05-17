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Almanya’da Türk gazetecilere gözaltı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan önemli açıklamalar

Almanya’da Türk gazetecilere gözaltı! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan önemli açıklamalar
17.05.2023 15:22 - Son Güncelleme: 17.05.2023 15:22

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14 Mayıs seçimlerini provoke etmeye çalışan Almanya'da seçim ayarlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ'cüler şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü gözaltına aldı. Türk gazetecilere terörist muamelesi yapıldığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sözde şikayeti yapanın firari FETÖ'cü Cevheri Güven olduğunu açıkladı. Sali, operasyonun başında Alman iç istihbaratı BfV'nin olduğunu bildirdi. Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayarken firari FETÖ'cü Cevheri Güven yine sahne almış ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu. Skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘’Operasyon FETÖ’cülerin şikayeti üzerine başlatıldı’’ ifadelerini kullandı.

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