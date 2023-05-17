Haberler Güncel Videoları Almanya’da Türk gazetecilere gözaltı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan önemli açıklamalar

Almanya’da Türk gazetecilere gözaltı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan önemli açıklamalar

Almanya’da Türk gazetecilere gözaltı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan önemli açıklamalar
17.05.2023 15:39 - Son Güncelleme: 17.05.2023 15:39

OTOMATİK OYNAT

Güncel 23:42
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 03:28
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Güncel 05:58
Tekirdağ'da mağdur edilen...
Güncel 06:45
FETÖ’cüler şikayet etti polis...
Güncel 32:56
AK Parti'nin yol haritası ne...
Güncel 03:06
AK Parti 28 Mayıs’a nasıl...
Güncel 01:52
Başkan'dan gençlere mesaj
Güncel 03:09
HDP yandaşlarından çirkin...
Güncel 04:58
Başkan Erdoğan...
Güncel 59:20
Başkan Recep Tayyip...
Güncel 03:00
"En yakın rakibimize 2 buçuk...
Güncel 00:50
Muhalif isim Bahar Feyzan...

14 Mayıs seçimlerini provoke etmeye çalışan Almanya'da seçim ayarlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ'cüler şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi A Haber muhabiri ve Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü gözaltına aldı. Türk gazetecilere terörist muamelesi yapıldığını belirten A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, sözde şikayeti yapanın firari FETÖ'cü Cevheri Güven olduğunu açıkladı. Sali, operasyonun başında Alman iç istihbaratı BfV'nin olduğunu bildirdi. Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayarken firari FETÖ'cü Cevheri Güven yine sahne almış ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu. Skandala Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber ekranlarına bağlanarak konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA