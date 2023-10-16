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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 12:17 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 12:22

Alanya’da feci kaza: Yolun karşısına geçen Ukraynalı kadına araba çarptı

Kaza, saat 21.00 sırasında Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 07 HRZ 41 plakalı otomobil D-400 karayolu üzerinde seyir halindeyken, karşıya geçmeye çalışan Alina Moroz’a çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Moroz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yerinin incelemesinin ardından Ukraynalı kadının cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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