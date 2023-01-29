Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı küçük partilere CHP kalkanı

CHP ve İYİ Parti hattında süregelen adaylık savaşı günden güne kızışıyor. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan 'anket' hamlesinin etkileri sürerken CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 4 Şubat'ı işaret etti. İYİ Parti bu hamleye 'Aday 13 Şubat'ta bile çıkmaz' diyerek yanıt verdi. Öte yandan CHP'li Engin Özkoç "Kılıçdaroğlu en az 5-10 yıl birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye hayal ediyor" diyerek İYİ Parti'ye 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu. Aynı Özkoç, Meral Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı masadaki küçük partilere de kalkan oldu.