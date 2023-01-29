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Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı küçük partilere CHP kalkanı

Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı küçük partilere CHP kalkanı
29.01.2023 19:40 - Son Güncelleme: 29.01.2023 19:40

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CHP ve İYİ Parti hattında süregelen adaylık savaşı günden güne kızışıyor. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan 'anket' hamlesinin etkileri sürerken CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için 4 Şubat'ı işaret etti. İYİ Parti bu hamleye 'Aday 13 Şubat'ta bile çıkmaz' diyerek yanıt verdi. Öte yandan CHP'li Engin Özkoç "Kılıçdaroğlu en az 5-10 yıl birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye hayal ediyor" diyerek İYİ Parti'ye 'Aday Kılıçdaroğlu' dayatmasında bulundu. Aynı Özkoç, Meral Akşener'in 'oyunuz kadar konuşun' diye azarladığı masadaki küçük partilere de kalkan oldu.

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