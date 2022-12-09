Bakan Hulusi Akar açıkladı: "Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi!"

! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığın 2023 Yılı Bütçe sunumunu gerçekleştiriyor. Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. FETÖ'den ihraç edilenlerin sayısını da açıklayan Akar, "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.