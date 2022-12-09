Haberler Güncel Videoları Bakan Hulusi Akar açıkladı: "Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi!"

Bakan Hulusi Akar açıkladı: "Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi!"

Bakan Hulusi Akar açıkladı: "Bu yılın başından itibaren 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi!"
09.12.2022 22:02 - Son Güncelleme: 09.12.2022 22:03

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:19
Duma Başkanı Vyacheslav...
Güncel 01:04
CHP'li Milletvekili Uğur...
Güncel 00:36
Bakan Hulusi Akar'dan TSK...
Güncel 08:42
Bulgaristan Cumhurbaşkanı...
Güncel 02:19
Bakan Soylu Kemal...
Güncel 23:30
Son dakika... Cumhurbaşkanı...
Güncel 00:21
Çırağan Sarayı'nın otel...
Güncel 04:54
Muhalefete sert tepki: "Bunlar...
Güncel 01:42
Finlandiyalı mevkidaşı ile bir...
Güncel 01:54
Meclis'te 'Kürtçe' tartışması
Güncel 00:49
Öztürk Yılmaz, bıçaklı saldırı...
Güncel 01:58
Öztürk Yılmaz'a bıçaklı...

! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığın 2023 Yılı Bütçe sunumunu gerçekleştiriyor. Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. FETÖ'den ihraç edilenlerin sayısını da açıklayan Akar, "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'nden bugüne kadar 10 bini Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 700 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemize, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA