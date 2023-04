AK Parti’den yeni rekor! 2 günde 1 milyon hane ziyareti!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 15-16 Nisan tarihlerinde il genelinde "Birlik, İrade, Zafer" sloganıyla 1 milyon haneye ziyaret gerçekleştirildi. 39 ilçedeki 98 milletvekili adayı ve 3 kademe AK Parti İstanbul Teşkilatı, rekor ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Hane ziyaretleri sırasında evine gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Melek Günay, "Bahçelievler'e annemi ziyarete geldim, buradaki faaliyetlerden çok memnunum. Ömrümün sonuna kadar destekliyorum" dedi.



"Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçtireceğiz"

Ziyaret sonrasında değerlendirmede bulunan Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna, "Bugün Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız ziyaret gerçekleştiriyor. Bizler seçim zamanı çalışan bir parti değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2 yıldır Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız gezdiler, dokunmadık gönül, girilmedik hane bırakmadılar. Bu seçim sürecinde de iki güne sıkıştırılmış bir program koyduk. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hızla ve bu tempo ile Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçtireceğiz inşallah" dedi.



Bahçelievler AK Parti İlçe Teşkilatı görevlisi Yavuz Artuk, hane ziyaretlerinin verimli geçtiğini ifade ederek, "Biz de başından bu yana teşkilatın içindeyiz. Hiçbir zaman yorulmadık. Devamlı gönül isteğiyle yaptığımız için yorulmuyoruz. Kazanacağımızdan da eminim" diye konuştu.



Bahçelievler AK Parti İlçe Teşkilatı görevlisi Birsen Saymaz ise "Cumhurbaşkanımız azimli çalıştığı için biz de onun yolunda devam edeceğiz inşallah. Durmak yok, yola devam. Hiç yorulmadık" dedi.



Tüm ilçelerde kapı kapı dolaşıldı

Anadolu ve Avrupa yakasında 39 ilçede dolaşan teşkilat mensupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti.



Sultanbeyli AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Yılmaz hane ziyaretleri sonrasında bir değerlendirmede bulunarak, "Biz bu seçimde daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu konuda daha başka hissediyoruz. Her gün saati belli olmadan eve gideceğimiz belli olmadan çoluğumuzu çocuğumuzu evlerde bırakıp sahadayız Allah'ın izniyle, çok az zamanımız var. Her günü daha dolu dolu içimiz rahat bir şekilde geçirmek istiyoruz. Bu yüzden ilçemize gelecek vekillerimizi daha doğru noktalara, nokta atışı yaparak götürüp inşallah amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Rabbim Cumhurbaşkanımızın ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu seferde zaferle çıkalım istiyoruz." diye konuştu.



"Bugün 500 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz"

Bayrampaşa'da hane ziyaretlerine AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı'da eşlik etti. Kalaycı ziyaretler sonrası yaptığı değerlendirmede; "İstanbul'da milyonlarca seçmenimiz var. Biz sadece bugün değil, her zaman sahada olan bir partiyiz. Seçmenlerimizin tamamına ulaşmayı arzu ediyoruz. Daha önce de bölgelerimizde bu tarz çalışmalarımızı yapmıştık. Şimdi herkesin kendi ilçesinde kendi seçmenlerine yoğunlaştığı çalışmalar yapıyoruz. Dün 500 bin haneyi hedeflemiştik. Büyük oranda bu hedefe ulaştık. Bugün de binlerce teşkilat mensubumuzla 500 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"İstanbul'da bir seferberlik halindeyiz"

Seçim çalışmalarından bahseden Kalaycı, "Biz yine rakibimizin ne yaptığıyla değil, AK Parti ile ilgileniyoruz. Biz oturduğumuz yerden seçimi kazanamayacağımızı biliyoruz. Seçmenlerimizi dinlediğimiz, onların taleplerini ve eleştirilerini not aldığımız sürece başarılı olabiliriz. Biz AK Parti olarak Yeni Türkiye Yüzyılını vatandaşlarımızla Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Bunun için de vatandaşlarımızla el ele ve kol kola bir siyaset anlayışıyla yapabileceğimizi biliyoruz. Bu anlamda İstanbul'da bir seferberlik halindeyiz. Geri dönüşleri alıyoruz. Bu hedefe dün itibariyle büyük ölçüde ulaştık. Yarın tüm raporları aldığımızda hedefe ulaştığımızı görmüş olacağız. Çalışmadan ve gayret göstermeden sonuç almak mümkün değil. Biz yine rakibimizin ne yaptığıyla değil, AK Parti ile ilgileniyoruz. Sahada olmaya devam edeceğiz, görüyoruz ki bizim dışımızda da sahada başka bir Parti yok" dedi.



"Bu seçimi ben bir devrim olarak görüyorum"

AK Parti teşkilatını evinde misafir eden Ömer Zorlu, "Ev ziyaretlerinin olması bizler için çok önemlidir. Hedeflerin daha büyük kitlelere ulaşacağına inanıyoruz. Bu seçimi ben bir devrim olarak görüyorum. Siyasi bir seçimden çok, AK Parti için devrim olacak. Gelecek yıllar ve nesiller için de aynı şekilde devrim olacak ve inşallah kazanacağız. Daha farklı bir şekilde kazanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Siyasiler, masa başında oturmazlar"

Saha çalışmaları hakkında konuşan mahalle esnafı Bayram Mart "Saha çalışmalarından memnunuz. Halkın içinde olmaları gerekiyor. Siyasiler, masa başında oturmazlar. Bu insanlar halka hizmet için varlar. Biz İlçe Başkanımızı tanıyoruz ve önceki dönemlerde de her zaman bizleri ziyaret ediyordu. Yapılan hizmetler ortadadır, vaat yok ve sadece hizmet var" dedi.