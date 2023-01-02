AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR SOĞUK SAVAŞ VAR"

Önümüzde uzun bir soğuk savaşın belirdiğini söyleyebiliriz.

Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ufukta görünmüyor. AB diplomasisi bu süreçte çok etkisiz kaldı. Bir performans ortaya koyamadılar. Barışı mümkün kılabilecek yegane performans Türkiye'den geldi. Türkiye'nin masada olmadığı Ukrayna-Rusya savaşı sadece zihin performansı olarak kalır.

Diyarbakır Anneleri, 2022'de en büyük vicdan nöbetine imza atmıştır. 346 ailemizden 39'u çocuklarına kavuştu. Teröre karşı insan hakları temelinde yapılmış dünyadaki en önemli eylemlerden biridir. Onlara destek vermeyenler utansın.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin yürüttüğü mücadele hukuk içindedir. Teröre karşı yürüttüğümüz mücadele, Cumhuriyeti korumak için yürütülen en meşru mücadele.

Bu terörle mücadele verilmeseydi ne olurdu? Bugün Türkiye kendi şehirlerinde terör örgütünün can aldığı, saldırılar düzenlediği bir tabloyla karşı karşıya kalırdı. Sınırımızın hemen dibinde PKK, YPG terör yapıları devlet kurmuş olurdu.

Hiç kimse bize siyasi bazı retoriklerle terörü hafifletici sebepler üretmeye kalkmasın. Terörü mağdur göstermeye kalkmasın.

Dış politika açısından Balkanlar'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Balkanlarda vekalet çatışmalarına müsaade etmeyecek tek irade Türkiye'dir. Türkiye Balkan haklarından yana barışçıl politikayı sürdürmeye devam edecektir.

SORU-CEVAP

(Suriye ile 11 yıl sonra resmi temas) Suriye'de iç savaş başlamadan evvel, dünyanın önemli ülkeleri karşı çıksa da Türkiye, Suriye'nin dünyayla entegre olması için irade ortaya koydu. Dünyanın diğer ülkeleri Suriye'ye haydut devlet muamelesi yapıyordu. Daha sonrasında ortaya çıkan katliamlar bu ilişkinin kopmasına yol açtı. Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olmuştur. Etrafımızdaki coğrafya sorunlu bir coğrafya. Etrafımızdaki ülkeler güven içinde olsun. Bu iç savaşın ardından ilişkiler kesildi. Suriye'deki olaylar bize zarar vermeye başlayınca oralara müdahale ettik. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı olmasaydım oralarda devletçikler olacaktı.

Şimdi gelinen noktada yine çözümün siyasi olduğunu düşünüyoruz. Gelinen bu noktada oturup konuşmamız lazım. Türkiye, diyalog kanallarını yükseltmeye çalışıyor.

Terör örgütlerini, birileri orada kalıcı kılmaya çalışıyor. Biz bunun bir ülkeye nelere mal olduğunu Afganistan meselesinde gördük. Burada Cumhurbaşkanımız iradesini net bir şekilde ortaya koydu.

Bundan sonrasında en üst düzeyde görüşmenin ajandası oluşturulacaktır. Şimdiye kadar gelinen noktadan memnunuz. Burada köprü kurma zamanıdır. Bu köprü kurularak yola devam edilecektir.

SEÇİM TARİHİ

Seçim takvimi ile ilgili bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Değerlendirmeler sürüyor, kurullarımızda verilmiş bir karar yok. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor. Kesin bir karar olduğu zaman sizinle paylaşacağım.

Çok mesaj verenlerden birileri, Kürt vatandaşlarımız üzerindeki yasakları kaldırırken bu toplantılardan uzak duruyorlardı. Ya da alevi meselesiyle ilgili adımlarda da aynı söz konusunda. Zaten ortaya çıkan sonuca bakın, AK Parti siyasetini aşan bir durum da yok. Ama gördüğüm kadarıyla gerçek siyasetteki bu şekilde davrananlar siyasi profil değiştirenlerin hızı sosyal medyada siyasi profil değiştirenlerden hızlı.

(Sinan Ateş cinayeti) Ailesine baş sağlığı diliyoruz, burada bu menfur olay gerçekleştikten sonra yapılan yorumlara itibar edilmemesi gerekmekte. Ölüm üzerinden siyaset yapmak ahlaki değil. Adliye emniyet bütün boyutları açığa çıkarılacaktır. Örtbas edilecek gibisinden, yurt dışından örgüt bağlantıları... Emniyet işinin başındadır, olay tüm yönleriyle açığa çıkarılacaktır.