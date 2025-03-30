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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’e özel açıklamalarda bulundu: Siyasi yobazlıktır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu: "Siyasi yobazlıktır"

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 00:06 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 00:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak boykot çağrısında bulundu. Espressolab ve D&R gibi birçok Türk markasının içinde bulunduğu listeyi “yerin dibine gömün” diyerek açıklamasının üstüne CHP'liler, Maltepe'deki miting sonrası Espressolab'ta oturanlara saldırdı. Saldırıda sandalyeler havada uçuşurken İstanbul Valiliği 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Kitap ve kahve mekanlarını hedef alan açıklamalar siyasi yobazlıktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

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