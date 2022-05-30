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AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten açıklamalar

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik’ten açıklamalar
30.05.2022 20:19

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 'kaçacak' iftirasına sert tepki gösteren Çelik, Kılıçdaroğlu'nun politik dedikocu gibi davrandığını belirterek siyaset alanını zehirlediğini söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin konuşan Ömer Çelik, muhalefetten gereken desteği görmediklerini belirtti. Konuya ilişkin CHP'ye çok sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü, "CHP'nin tutumu devletin aleyhinde" dedi.

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