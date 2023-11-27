AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki en önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrilmişti. Geleneksel hale gelen temayül yoklaması tüm yurt genelinde yapıldı. Sonuçlar Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti MYK'da masaya yatırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın aynı olduğunu belirten Çelik, açıklama yaptığı alandaki fotoğrafları işaret ederek, "İki fotoğraf da Gazze'den değil bunlar Nazi'nin soykırımı Netanyahu'nun da yaptığı soykırımı gösteriyor. Her iki soykırım da birbirine benziyor ve bu benzerlik net biçimde görünsün diye koyduk. Bu fotoğrafların hepsi birbirine benziyor." dedi.