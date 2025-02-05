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AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 16:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde 28 Şubat mezalimini hatırlatıp "Ey CHP unutma! Üniversitelerin kapısında ikna odası kuranlar sizdiniz siz! Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz" ifadelerini kullandı. Ahmed Şara'nın Ankara ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Suriye ile geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık" dedi. "Ön seçim" kavgasına tutuşan CHP'yi eleştiren Başkan Erdoğan, "Koltuk kavgasına kendilerini öyle kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

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