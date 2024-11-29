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Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı!
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Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 11:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'nın belediyelerdeki mali yapılanmasını deşifre etmek için yürüttüğü soruşturmada, örgütün Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda finansal bağlantılar kurduğu ve kamu kaynaklarını usulsüz kullandığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, PKK bağlantısı sebebiyle tutuklanan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in Yardımcısı Osman Yalçın için operasyon düzenlendi, ancak firar ettiği belirlendi. Aramalarda dijital materyallere el konuldu; Yalçın'ın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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