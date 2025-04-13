Ahlaksız 2 doktor adliyeye sevk edildi

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kan donduran olayda mesajlar dehşete düşürürken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 2 doktor hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö. ve O.T, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.