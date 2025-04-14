PODCAST CANLI YAYIN
Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı! Dünyaya döner dönmez ilk iş toprağı öptü
Haberler Güncel Videoları

Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı! Dünyaya döner dönmez ilk iş toprağı öptü

Giriş Tarihi: 14.04.2025 17:44:08 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:30:54

Katy Perry, Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya çıkan ünlü isimlerden biri oldu. Teksas'taki "Launch Site One" üssünden gerçekleştirilen bu yolculuk, yaklaşık 11 dakika sürdü ve Perry, uzayda ağırlıksızlık deneyimi yaşadı. Bu uçuş, 1963'te Valentina Tereshkova'nın tarihi solo uçuşundan bu yana ilk tamamen kadınlardan oluşan ekip ile gerçekleştirildi. Katy Perry'ye, Bezos'un nişanlısı Lauren Sánchez, gazeteci Gayle King, bilim insanı Amanda Nguyen, havacılık mühendisi Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn eşlik etti. Perry, bu deneyimi hayatının en unutulmaz anlarından biri olarak nitelendirdi ve uzayda "What a Wonderful World" şarkısını söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
Ekrem İmamoğlu'nun kuryeliğini yapan avukatlar suç mu işledi?
14.04.2025Pazartesi
Pendik'te korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
14.04.2025Pazartesi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı
14.04.2025Pazartesi
Karabük’te iki duvar arasına sıkışan adam kurtarıldı
14.04.2025Pazartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya verdiği mesajlar kitaplaştırıldı
14.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara Sincan’da cinayet: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü 00:36
Ankara Sincan’da cinayet: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü
14.04.2025Pazartesi
Iğdır’da husumetli gruplar arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 00:32
Iğdır’da husumetli gruplar arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 4 yaralı
13.04.2025Pazar
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu 03:54
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu
14.04.2025Pazartesi
Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 ölü! CHP’li meclis üyesi tutuklandı 02:21
Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 ölü! CHP'li meclis üyesi tutuklandı
13.04.2025Pazar
CANLI YAYIN