Şarkıcı Katy Perry uzaya çıktı! Dünyaya döner dönmez ilk iş toprağı öptü

Katy Perry, Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya çıkan ünlü isimlerden biri oldu. Teksas'taki "Launch Site One" üssünden gerçekleştirilen bu yolculuk, yaklaşık 11 dakika sürdü ve Perry, uzayda ağırlıksızlık deneyimi yaşadı. Bu uçuş, 1963'te Valentina Tereshkova'nın tarihi solo uçuşundan bu yana ilk tamamen kadınlardan oluşan ekip ile gerçekleştirildi. Katy Perry'ye, Bezos'un nişanlısı Lauren Sánchez, gazeteci Gayle King, bilim insanı Amanda Nguyen, havacılık mühendisi Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn eşlik etti. Perry, bu deneyimi hayatının en unutulmaz anlarından biri olarak nitelendirdi ve uzayda "What a Wonderful World" şarkısını söyledi.