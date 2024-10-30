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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ahmet Özer’in gözaltına dair ilk açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ahmet Özer’in gözaltına dair ilk açıklama

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024, 12:57 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024, 12:57

CHP ve DEM'in kent uzlaşısı adı altında iş birliği ile Esenyurt Belediye Başkanı yaptığı Ahmet Özer, terörden gözaltına alındı. Geçmişte de Kürdistan naraları atan Ahmet Özer'in 695 PKK'lı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Özer'in telefonla görüştüğü isimler arasında kırmızı kategoride aranan terörist Remzi Kartal da var. Tüm bu gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer’in gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yaptı. Terörle bağlantısı alenen gözler önüne serildiği halde Ahmet Özer'i savunan Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin Ahmet Özer hakkındaki sorularını yanıtladı. Tunç, dosya hakkında bilgi sahibi olmayanların yorumda bulunduğunu ifade ederek "Herhangi bir bilgi olmadan konuşmak doğru olmaz" dedi.

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