A Haber Suriye'de terör mevzilerini görüntüledi! Sözde karargaha rejim bayraklı kamuflaj! Keskin nişancı ve teröristler...

Başkan Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmalarına yönelik 5. Harekat mesajlarının ardından gözler sınırın sıfır noktasına ve Suriye'deki kritik noktalara çevrildi. Suriye sınırında Mehmetçik'in hazırlıkları, daha önceki 4 operasyonda gelen personel ve teçhizat nedeniyle büyük oranda tamamlandı. Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu da tatbikat ve eğitimler gerçekleştiriyor.

A HABER TERÖR MEVZİLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber ekipleri Suriye sınırındaki sıcak bölgelere gitti. Sınırda teröristlerin bulunduğu bölgeye 500 metre mesafeye kadar yaklaşan A Haber, terör mevzilerinden görüntü aldı. Münbiç'te bulunan sözde PKK/YPG karargahında ağır silahlı araçlar da görüntülere yansıdı. TSK, terör mevzilerinden yapılan taciz atışlarına, topçu atışlarıyla karşılık verdi. Teröristlerin sözde karargahında olan hareketlilik dakika dakika kaydedilirken, karargaha PKK/YPG bayrağı yerine Suriye rejiminin bayrağının çekildiği görüldü. Teröristlerin bu şekilde kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. Görüntülere teröristlerin kazdığı tüneller de yansıdı.