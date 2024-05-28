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İzmir'de feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobil devrildi. Ağır yaralanan Y.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 07:35 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:35
İzmir’de feci kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Nesil Caddesi'nde seyreden Y.A. (63) idaresindeki 35 KHF 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkartılarak, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Y.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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