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9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? İşte detaylar...

9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? İşte detaylar...
14.06.2023 17:26

OTOMATİK OYNAT

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Özel sektöre bayram tatili kaç gün sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2023 Kurban Bayramı için Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 günlük tatil açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından özel sektör çalışanları arama motorlarına yöneldi. Peki, özel sektöre bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

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2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı sonunda başlayacak Temmuz ayının ilk günü ile sona erecek.

27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Başkan Erdoğan ilk kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

9 Günlük Kurban Bayramı tatili izinleri memur ve kamu çalışanları için netleşti. Özel sektörde ise izinler şirket tarafından belirlenmektedir. 9 günlük idari izinli bayram tatili özel sektörü kapsamıyor.

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