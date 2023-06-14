9 günlük bayram tatilinden kimler yararlanacak? İşte detaylar...

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayı sonunda başlayacak Temmuz ayının ilk günü ile sona erecek.

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Başkan Erdoğan ilk kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

9 Günlük Kurban Bayramı tatili izinleri memur ve kamu çalışanları için netleşti. Özel sektörde ise izinler şirket tarafından belirlenmektedir. 9 günlük idari izinli bayram tatili özel sektörü kapsamıyor.