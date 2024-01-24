AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimler beyannamesi tamamlandı.

Beyanname sunumu önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. AK Parti'nin yerel seçim manifestosu, 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik ismiyle hazırlanan beyannamenin ana temasını dirençli şehirler ile çevreye duyarlı belediyecilik oluşturacak. 8 bölümden oluşan beyannamede kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlı ve engellilere kadar 7'den 70'e tüm vatandaşları yakından ilgilendiren vaatler yer alacak. Beyannamede şu başlıklar bulunuyor:

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE BELEDİYE DESTEĞİ:

Kadın girişimciler akademisi (KAGA) kurulacak. Böylece belediyeler aracılığıyla girişimci kadınlar ağı oluşturulacak.





ÇOCUKLARA ÖZEL KODLAMA MERKEZLERİ:

"Hayata hazırlık atölyeleri", "Çocuk bilim merkezleri" kurulacak. Çocuklara dijital teknoloji ve kodlama eğitimi verilecek.

KREŞ, GÜNDÜZ BAKIMEVİ VE MOLA EVLERİ SAYISI ARTACAK:

Mahalle bazlı "aile yaşam merkezleri" modelleri yaygınlaştırılacak. Aileler ve çocuklara özel spor yaşam merkezlerinin sayıları artırılacak. İş-yaşam dengesini dikkate alarak çocuk kreşlerinin, gündüz bakımevlerinin ve mola evlerinin sayısı çoğalacak.



ENGELSİZ YAŞAM MERKEZLERİ BRANŞLAŞTIRILACAK:

Sabah'ta yer alan habere göre; Engelsiz yaşam merkezleri yeni bir modele dönüştürülecek ve branşlaştırılacak. Engel türlerine göre branşlaşmaya gidilerek özel ihtiyaçların karşılandığı alanlar haline getirilecek ve sayıları artırılacak. Hem engelli vatandaşların hem de engelli yakınlarının taleplerini dikkate alan ihtiyaca uygun, modern ve konforlu gündüzlü ve yatılı bakım merkezleri yaygınlaştırılacak. Engellilerin ürettikleri ürünleri sergilemeleri ve pazarlamalarına destek olmak için "Engelsiz satış merkezleri" ve "Çevrimiçi pazaryeri" geliştirilecek. Engellilerin bilgiye erişimini artırmak için 'Engelsiz Kütüphaneler' geliştirilip yay gınlaştırılacak ve dijital sistemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.





GENÇLERE KARİYER DANIŞMANLIĞI PROGRAMI:

'Mahalle gençlik atölyeleri' geliştirilip yaygınlaştırılacak. Gençlere yönelik girişimcilik eğitim programları, kariyer danışmanlığı programları ve meslek seçimlerinde yüz yüze ve çevrimiçi koçluk hizmetleri yaygınlaştırılacak. Gençlerin daha çok faydalandığı kütüphaneler yeni bir formatla geliştirilecek. Sınav kaygısından madde bağımlılığına kadar psikososyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Eğitim ve danışmanlık imkânlarının süreçleri interaktif modellerle zenginleştirilecek.



YAŞLILAR SOSYAL HAYATIN İÇİNDE OLACAK:

"Tecrübe konuşuyor" projesi başlatılacak. Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde 'Yaşlı yaşam şehirleri' kurulacak. Hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de aile üyesi yaşlı bireylerin sosyal hayata devam etmesi sağlanacak. Bakım ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz yaşam merkezleri ile huzurevleri sayılarının, kapasitelerinin ve niteliklerinin artırılmasına yönelik kolaylaştırıcı teşvikler sağlanacak. Evde sağlık hizmetlerine yönelik hizmet aracı kapasitesi artırılacak.

ADAYLAR BUGÜN AÇIKLANACAK

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları sürüyor. AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı belediye başkan adaylarını Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün (24 Ocak Çarşamba) ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek programla tanıtacak. AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayı desteklenecek.