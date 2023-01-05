6'lı masa 9 saat süren 10'uncu toplantısında da aday çıkarılmadı

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kala aday belirleyemeyen 6'lı masa bugün 10. kez bir araya geldi. 9 saat 5 dakika süren toplantıda Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındı. 30 Ocak'ta yol haritasının açıklanacağı ifade edildi.