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6'lı masa 9 saat süren 10'uncu toplantısında da aday çıkarılmadı

6'lı masa 9 saat süren 10'uncu toplantısında da aday çıkarılmadı
05.01.2023 22:30

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Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kala aday belirleyemeyen 6'lı masa bugün 10. kez bir araya geldi. 9 saat 5 dakika süren toplantıda Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındı. 30 Ocak'ta yol haritasının açıklanacağı ifade edildi.

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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.

Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı 9,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ve istişarelere başlama kararı alındığı bildirilirken, 30 Ocak'ta tanıtım toplantısı yapılacağı ve parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı katıldı.

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