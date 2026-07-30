Amasya'da kontrolden çıkan otomobil bahçedeki ağaca saplandı

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 01:56 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 01:59

Kontrolden çıkan otomobil 5 metreden bahçeye uçtu

Kaza, Amasya Helvacı Mahallesi cezaevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya merkezden Tokat yönüne seyir halinde olan 64 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkulukları da önüne katıp 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.

Zemine çakılmasını ağaç dalları engelledi

Otomobilin doğrudan zemine çakılmasını bahçedeki ağaçların dalları engelledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç vinçle çıkarıldı

Kaza nedeniyle zarar gören otomobil, ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla ağaçların üzerinden çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.