CANLI YAYIN
Geri
Amasya'da kontrolden çıkan otomobil bahçedeki ağaca saplandı

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil bahçedeki ağaca saplandı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil, demir korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten bahçedeki ağaca saplandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil 5 metreden bahçeye uçtu

Kaza, Amasya Helvacı Mahallesi cezaevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya merkezden Tokat yönüne seyir halinde olan 64 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir korkulukları da önüne katıp 5 metre yükseklikten bahçeye uçtu.

Zemine çakılmasını ağaç dalları engelledi

Otomobilin doğrudan zemine çakılmasını bahçedeki ağaçların dalları engelledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç vinçle çıkarıldı

Kaza nedeniyle zarar gören otomobil, ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla ağaçların üzerinden çıkarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
AHBAP soruşturması: Farah Zeynep Abdullah ifadeye çağrıldı! İşte Babala TV ofisinden yardım istediği konuşması
AHBAP soruşturması: Farah Zeynep Abdullah ifadeye çağrıldı! İşte Babala TV ofisinden yardım istediği konuşması
Çanakkale Ayvacık Ahmetçe'de orman yangını
Çanakkale Ayvacık Ahmetçe'de orman yangını
Yalova Armutlu'da orman yangını
Yalova Armutlu'da orman yangını

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle