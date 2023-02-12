Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla, depremin üzerinden 140. saat geçmesinin ardından 27 yaşındaki Muhammet Habib enkaz altından sağ çıkarıldı.
27 yaşındaki Muhammed depremin 140. saatinde umut oldu! Muhammet hayata el salladı
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