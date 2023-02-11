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Hatay'da inanılmaz kurtuluş: 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da inanılmaz kurtuluş: 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı
11.02.2023 23:55 - Son Güncelleme: 12.02.2023 00:27

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Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada yaşayan ailenin çocuğu olan 7 aylık Hamza bebek, yaşanan deprem sonrasında ailesiyle birlikte binanın enkazı altında kaldı. Hamza bebek, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kocaeli itfaiyesi arama kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından 140 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Hamza bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan, 7 aylık Hamza bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği kurtaran ekiplerin ağladığı görüldü.

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