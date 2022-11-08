21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi! Mehmet Özhaseki'den belediyecilikte 1994 vurgusu

A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyecilik tarihinin 1994'de değiştiğine vurgu yaptı. Özhaseki, "Türkiye'de belirli tarihler vardır. 1946'yı kimse unutmaz, çok partili tarihtir. Belediyecilikte te bu tarih 1994'tür. Sayın cumhurbaşkanımız adaydı, kimseyi ayırmayacağız, hizmet edeceğiz diyerek başladık." diye konuştu. Özhaseki günümüzde CHP'li belediyelerin başını çektiği muhalefet partilerine ise, "Yapmadıkları halde yapıyormuş gibi davrandıkları sosyal medya belediyeciliği başladı." eleştirisinde bulundu.