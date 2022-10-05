2008 yılı başörtü manşetleri! İşte riyakar CHP’nin geçmişi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, riyakarlık üzerine siyaset kuran helalleşme kisvesi altında yayınladığı videoyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun geçmişte başörtüsüne karşı imza attığı skandalları imza atarak "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi." dedi. İşte o manşet ve dönemin başörtüsüne karşı atılan o utanç manşetleri...