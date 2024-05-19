Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Dolmabahçe'de gençleri kabul etti. TEKNOFEST gençliğinin gümbür gümdür geldiğini dile getiren Erdoğan, "Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin büyük gücü ve milletin umudunun gençler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin en büyük umudu sizlersiniz" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı. Erdoğan, "Yeni Türkiye Yüzyılı’nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin" şeklinde konuştu.