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15 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti!

15 bin öğretmen ataması Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti!
31.01.2022 13:12

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Atama bekleyen öğretmenlerin heyecanla beklediği gün geldi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı. "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk." şeklinde konuşan Başkan Erdoğan, "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." dedi. Erdoğan, törendeki konuşmasında "Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz." ifadelerini kullandı. 15 bin öğretmenin ataması Başkan Erdoğan'ın butona basmasıyla gerçekleşti. Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

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