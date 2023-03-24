RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları 14 Mayıs seçim takvimi işliyor! Hangi aday kaç imza topladı?

14 Mayıs seçim takvimi işliyor! Hangi aday kaç imza topladı?

14 Mayıs seçim takvimi işliyor! Hangi aday kaç imza topladı?
24.03.2023 15:01

OTOMATİK OYNAT

Güncel 08:23
Emekliye zam düzenlemesi...
Güncel 03:06
Muhammet Emin Akbaşoğlu A...
Güncel 00:49
CHP medyası yine gümledi!...
Güncel 03:07
Depremzedeler için "MinikaGO...
Güncel 13:07
Başkan Erdoğan,...
Güncel 01:42
Başkan Erdoğan'ın ilk iftarı...
Güncel 01:38
CHP yandaşı Can Ataklı'dan...
Güncel 16:19
DSP Genel Başkanı Önder...
Güncel 00:11
Kahramanmaraş Göksun ilçesinde...
Güncel 04:13
Merkez Bankası politika...
Güncel 02:54
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu...
Güncel 02:24
BBP lideri Destici: HDP'yi İYİ...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyen isimler; Yüksek Seçim Kurulu'na başvurularını gerçekleştirdi. Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından gösterilen adaylar dışında, başvuruda bulunan isimler 100 bin imza toplamak zorunda. 22 Mart tarihinde başlayan süreç 27 Mart'a kadar sürecek. Başvurusu kabul edilen 11 aday arasında, şu ana kadar yeterli imzayı toplayabilen çıkmadı. Saat 11.00 itibariyle sadece Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 50 bin imzayı aşmış durumda. Fatih Erbakan, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek sıralamada İnce'yi takip eden isimler durumunda. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA