14 Mayıs seçim takvimi işliyor! Hangi aday kaç imza topladı?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyen isimler; Yüksek Seçim Kurulu'na başvurularını gerçekleştirdi. Meclis'te grubu bulunan partiler tarafından gösterilen adaylar dışında, başvuruda bulunan isimler 100 bin imza toplamak zorunda. 22 Mart tarihinde başlayan süreç 27 Mart'a kadar sürecek. Başvurusu kabul edilen 11 aday arasında, şu ana kadar yeterli imzayı toplayabilen çıkmadı. Saat 11.00 itibariyle sadece Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 50 bin imzayı aşmış durumda. Fatih Erbakan, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek sıralamada İnce'yi takip eden isimler durumunda. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.