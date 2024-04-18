İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

1️⃣4️⃣ ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen "KISKAÇ-12" operasyonlarında 6️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KISKAÇ-12" operasyonlarında şüphelilerin ;

📌Örgütün sözde "Güncel Yapılanması" ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları,

📌Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları,

📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌İlk belirlemelere göre yaklaşık 6️⃣ Milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet

eşyası ile

📌Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle