İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
1️⃣4️⃣ ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen "KISKAÇ-12" operasyonlarında 6️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KISKAÇ-12" operasyonlarında şüphelilerin ;
📌Örgütün sözde "Güncel Yapılanması" ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları,
📌Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları,
📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
📌İlk belirlemelere göre yaklaşık 6️⃣ Milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet
eşyası ile
📌Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle