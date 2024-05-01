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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024, 08:57 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 08:57

12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1, Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

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