11 ilde FETÖ alarmı: 93 vergi müfettişi yakalandı
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 09:30
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.