Organize suç örgütlerine ağır darbe: 109 şüpheli yakalandı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıOrganize suç örgütlerine ağır darbe: 109 şüpheli yakalandıOrganize suç örgütlerine ağır darbe: 109 şüpheli yakalandıGiriş Tarihi: 13 Şubat 2026 08:49 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026 08:51 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu 12 ildeki operasyonlarda 15 organize suç örgütü hedef alındı. Gözaltına alınan 109 kişiden 61'i cezaevine gönderildi.Bunlar da Var 13:36AK Partili Osman Gökçek kürsü işgalinin perde arkasını A Haber'de anlattı: Özgür Özel Silivri'den arayıp "orayı karıştırın" dedi 12.02.2026Perşembe 08:28Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan son yolculuğuna uğurlandı 12.02.2026Perşembe 06:14Başkan Erdoğan’dan Sırbistan ile ticaret mesajı: Hedef 5 milyar dolar 12.02.2026Perşembe 01:03Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: O evden ikinci ceset çıktı! 12.02.2026PerşembeCANLI YAYIN