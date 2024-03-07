CHP'de 1 Nisan kaosu dallanıp budaklanırken Genel Merkez'den yanan ateşe harlayacak bir çıkış geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 1 Nisan hazırlığı yapan 'Kemalci' ve 'Ekremci' gruplara 'trol' yakıştırmasında bulundu. Bulut, "Bugün partide farklı fikirleri ifade edenler trolleşmiş durumda. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı; parti içi muhalefet değil, parti içi kötülüktür" dedi. Bulut, aday gösterilmeyen CHP'li başkanları bağımsız olarak seçime girmesi sonrası tehdit diline başvurdu ve "Yaptıklarının yanlış olduğunu 1 Nisan’da görecekler. Israrla aday olmaya devam ederlerse de finalleri kötü olacak" şeklinde konuştu.