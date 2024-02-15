PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 17:18

🚖 UKOME'den yeni taksi kararı! 🚕 İstanbul'a 1038 taksi geliyor ✔️

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.



Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.


Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ VİDEO
Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi battı: Batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı
15.02.2024Perşembe
SON DAKİKA! Marmara Denizi’nde batan gemide bulunan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
15.02.2024Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
15.02.2024Perşembe
"Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Açıkladı: İstanbul'a 9 Yeni Afet Müdahale Merkezi Kurulacak"
15.02.2024Perşembe
"Murat Kurum'dan İstanbul'a Ekolojik Dönüşüm Vaadi: 350 Kilometrelik Dere Islahı ile Afetlere Karşı Güçlü Önlem"
15.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
EYT’liler dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı! 01:19
EYT'liler Dikkat! Sizler için 3 fırsat! Yeni emekliye ikramiye ve zam fırsatı!
15.02.2024Perşembe
Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var 00:55
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
15.02.2024Perşembe
SON DAKİKA! Marmara Denizi’nde batan gemide bulunan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı 00:18
Batan gemide çalışan mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı
15.02.2024Perşembe
🔴 15 Şubat 2024 Müge Anlı 🕵️ ATV CANLI YAYIN son bölüm izle 📺 00:36
🔴 15 Şubat 2024 Müge Anlı 🕵️ (ATV CANLI YAYIN) son bölüm izle 📺
15.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA