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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 00:18 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 01:21

▶️ Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası A Haber'de!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Hain saldırı sonrası 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen cumhuriyet savcısı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, A Haber ekranlarında konuştu.Kiraz, "Teröre lanet olsun, artık şu terörü destekleyenlerde aklını başına alsın. Lütfen ve lütfen terörle ıstılaklarını kessinler. Bunlar zannediyorlar ki Türki hakiminin, cesur hakimin, savcının gözünü korkutacaklar. Ben 30 yılı adliyede geçirmişim. Benim oğlumda adliyeciydi, gelinim de adliyeciydi. Bu hakimler, savcılar hiç kimseden korkmazlar. Bunlar biz adliyeye gidelim, adliyede bir olay yapalım hakim gözünü korkutalım, savcının gözünü korkutalım, millete bunlardan ibret alsın diye düşünüyorlar ama beyhude" dedi.

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