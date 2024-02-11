Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Adnan Oktar suç örgütüne yönelik belgeselde Şebnem Korur Fincancı detayı büyük dikkat çekti. Terör örgütlerine desteği ile bilinen Şebnem Korur Fincancı’nın Adnan Oktar’ın kirli işbirliği ortaya çıktı. 1999 yılında Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonda sahte işkence raporu hazırlayarak koruma kalkanı olduğu anlaşıldı. Eski örgüt üyesi Özkan Mamati, "Örgüt içinde benim de arkadaşım olan, mesela göz kapağı düşük bir arkadaşım vardı. Küçüklükten olmuş bunları sanki operasyonda olmuş gibi göstererek, 2005 yılında sanki işkenceye uğramış gibi rapor verdi" dedi. Öte yandan Takvim.com.tr daha önce Şebnem Korur Fincancı hakkında 1999 yılında düzenlenen belgeye ulaşmıştı. Söz konusu belgede Şebnem Korur Fincancı'nın Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurul Üyesi olarak görev yaptığı dönemde terör örgütü üyeleri lehine raporlar düzenleyerek, emniyet güçlerini suçlu gösterebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini ispatlanmıştı. İşte detaylar…