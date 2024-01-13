SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 22:02 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 22:06

▶️ Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 25 terör hedefinin vurularak imha edildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 21.00'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir" denildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 25 hedef imha edildi

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan şehit Muhammed Tunahan Evcin'in babasıyla telefonda görüştü!
13.01.2024Cumartesi
CHP'li Özgür Özel’in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar'dan 9 şehit verdiğimiz gece skandal paylaşım
13.01.2024Cumartesi
▶️ Başkan Erdoğan'dan Pençe Kilit'te yaralanan askerin ailesine telefon
13.01.2024Cumartesi
▶️ Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaralı askerleri ziyaret etti!
13.01.2024Cumartesi
Güvenlik zirvesi sonrası kritik açıklama! "Teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz
13.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Emekliye ek zam Kabine’de görüşülür 04:06
Cevdet Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması
13.01.2024Cumartesi
▶️ MSB duyurdu! Kuzey Irak’taki üs bölgesine saldırı: 9 asker şehit oldu 00:19
▶️ Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 9 asker şehit oldu
13.01.2024Cumartesi
▶️ Aksaray’a şehit ateşi düştü! Şehit annesinin feryadı yürekleri dağladı 01:20
▶️ Aksaray'a şehit ateşi düştü!
13.01.2024Cumartesi
▶️ Yalı Çapkını 54. bölüm fragmanı yayınlandı I Video 01:17
▶️ Yalı Çapkını 54. bölüm fragmanı yayınlandı!
13.01.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA