SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024, 15:44 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 15:51

▶️ İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay istasyonu'ndan dünyaya seslendi!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracındaki mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya seslendi. Alper Gezeravcı, "Ben de öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi aslında kapıda bekliyorlardı. Çok güzel bir karşılama oldu bizim için. Ben herkese teşekkür etmek isterim. Son 8 aydır devam eden eğitimler için de tüm ortaklarımıza bu güvenli yolculuk için teşekkür ederiz. Türkiye olarak tarihimizde ilk defa uzaya çıktık. Bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir!" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı belli oldu! Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş adayı kim oldu?
20.01.2024Cumartesi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda!
20.01.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'daki Türklere çağrı: Çocuklarımıza ana dillerini öğretin
20.01.2024Cumartesi
İstanbul'da ilçe başkan adayları bugün belli oluyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan A Haber'de anlattı
20.01.2024Cumartesi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu! Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
20.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! 01:48
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!
20.01.2024Cumartesi
Özel okullara fahiş zam! 02:41
Özel okullara fahiş zam!
20.01.2024Cumartesi
▶️ Sivas’ta korkutan deprem! 20 Ocak 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... 01:12
▶️ Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde korkutan deprem!
20.01.2024Cumartesi
AK Parti İstanbul ilçe adayları bugün belli oluyor 02:50
AK Parti ilçe adayları bugün belli oluyor
20.01.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA