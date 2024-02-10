▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan AK Parti programına silahlı saldırıyla ilgili açıklama!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay; seçim çalışması yaptığı sırada, Mardinli hemşehrilerimizin olduğu bir derneğe yapmış olduğu ziyarette, uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Yaralı vatandaşlarımız var. Allahtan şifalar diliyorum. Başta Aziz Başkanımız olmak üzere, tüm İstanbullulara geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullanırken, "Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar" dedi.