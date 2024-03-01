▶️ Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ projelerini tek tek açıkladı!

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, sahada yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bergama ilçesinde tarım sektörüyle ilgili projelerini tanıtan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, Kozak çam fıstığının veriminin arttırılmasıyla ilgili çalışmalara öncülük edeceklerini belirtip, "Kozak Fıstık Araştırma ve Rehabilitasyon Enstitüsü'nü Bergama'mıza kazandıracağız." dedi. Aynı zamanda su abonelik fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Dağ, yüzde 50 indirim sözü verdi.