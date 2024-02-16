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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 20:28 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 20:28

▶️ CHP’ye “Ben Kemal geliyorum” mesajı mı? "Bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki”

Kemal Kılıçdaroğlu 'intikam' için saha çalışmalarına başladı. Sanayide hurdacı esnafıyla kahvaltıda buluşan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e subliminal mesaj vererek 'olağanüstü kurultay' hazırlığında olduğunu ilan etti. Eski CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri yer aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu hurdalıkta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hurdaya çıkardı" yorumlarına yol açtı. Ekremci medyada ise panik manşetleri baş gösterdi. "Kılıçdaroğlu yeniden sahaya indi" denildi.

Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlunu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu'nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz

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