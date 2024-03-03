▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM Parti ittifakını itiraf etti!

Yerel seçimlere adım adım gittiğimiz günlerde CHP ve terör partisi DEM arasındaki kirli ortaklık tam gaz devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu mitinglerinde sallanan DEM Parti bayrakları ortaklığın kanıtı oldu özellikle İstanbul'un ilçelerinde CHP-DEM arasında meclis üyelikleri dağıtılırken CHP’li Aytuğ Atıcı katıldığı canlı yayında "(DEM Parti ile) Açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık.'' ifadelerini kullanarak kirli ittifakı itiraf etti.