PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 00:25 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 00:35

▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM Parti ittifakını itiraf etti!

Yerel seçimlere adım adım gittiğimiz günlerde CHP ve terör partisi DEM arasındaki kirli ortaklık tam gaz devam ediyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu mitinglerinde sallanan DEM Parti bayrakları ortaklığın kanıtı oldu özellikle İstanbul'un ilçelerinde CHP-DEM arasında meclis üyelikleri dağıtılırken CHP’li Aytuğ Atıcı katıldığı canlı yayında "(DEM Parti ile) Açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık.'' ifadelerini kullanarak kirli ittifakı itiraf etti.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti
02.03.2024Cumartesi
▶️ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu Aleksandr Dugin A Haber'e konuştu!
02.03.2024Cumartesi
▶️ Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok 'öndeyiz' diyerek son anket sonucunu açıkladı!
02.03.2024Cumartesi
▶️ Hataylı depremzededen CHP’li Lütfü Savaş'a sert tepki: Deprem olduğu zaman sen neredeydin?
02.03.2024Cumartesi
▶️ CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' söylemlerindeki ikiyüzlü tavrı!
02.03.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Yargı paketi Meclis’ten geçti! Bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran madde kabul edildi 02:45
Yargı paketi Meclis’ten geçti!
02.03.2024Cumartesi
Özel ve İmamoğlu’ndan bağımsız aday Serdar Türker’e rüşvet teklifi 03:24
Özel ve İmamoğlu'ndan bağımsız aday Serdar Türker'e rüşvet teklifi
02.03.2024Cumartesi
Özgür Özel’in tepki çeken bedelli askerlik sözleri! 00:19
Özgür Özel’in tepki çeken bedelli askerlik sözleri!
02.03.2024Cumartesi
Böyle vicdan olur mu? Pendik’te yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde bulundu 00:30
Pendik'te yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde bulundu
02.03.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA