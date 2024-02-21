PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024, 18:45 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 18:45

▶️ Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ankara Palas Müzesi'ni ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas'ı ziyaret etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı envanterine kayıtlı 16-19. yüzyıllara ait yaklaşık 1200 eserin yer aldığı müzedeki eserleri tek tek inceledi

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı envanterine kayıtlı 16-19. yüzyıllara ait yaklaşık 1200 eserin yer aldığı müzedeki eserleri tek tek inceleyen Emine Erdoğan, Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan bilgi aldı.

Emine Erdoğan, müzede, Dolmabahçe Sarayından getirilen sofra takımı, Osmanlı dönemine ait yazılı eserler, tuğralar, alay sancağı, tören kaftanı, yabancı ülkelerden Osmanlı padişahlarına verilen hediyeler ile Hereke fabrikasının kumaşlarıyla yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan, daha sonra Başkan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı çalışanları ve diğer ilgililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Müze ziyaretinde Emine Erdoğan'a Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

"ANKARA PALAS MÜZESİ"

Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önemli temsilcilerinden Ahmet Kemaleddin Bey tarafından tamamlanan Ankara Palas binası 1928'de kullanıma açıldı. 1975 yılına kadar Vakıflar İdaresi'ne bağlı olarak işletilen, 1976 -1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ofis ve sergi alanı olarak kullanılan yapı, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına devredildi ve tarihinin en büyük restorasyonu gerçekleştirildi.

Müze haline getirilen Ankara Palas binasında, Milli Saraylar Koleksiyonlarında bulunan 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar nadide parçaların yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yansıtan ve Atatürk döneminde kullanılan eserler de yer alıyor.

Ankara'nın tarihi yapılarından Ankara Palas Müzesi yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak. Pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan'dan bomba rüşvet iddiası!
21.02.2024Çarşamba
CHP'li başkan isyan etti Özgür Özel sadece "tamam" demekle yetindi
21.02.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan’dan Afyonkarahisar mitinginde önemli açıklamalar
21.02.2024Çarşamba
Murat Kurum'dan SÖZCÜ TV'nin 6 Şubat manipülasyonuna tepki
21.02.2024Çarşamba
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suçlu İzmir'de yakalandı
21.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho... 01:13
▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho...
21.02.2024Çarşamba
İşte Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu | VİDEO İZLE 05:11
İşte Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu
21.02.2024Çarşamba
Milli Muharip Uçak KAAN bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi! 10:15
Milli Muharip Uçak KAAN bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi!
21.02.2024Çarşamba
VİDEO 🔴 ATV CANLI İZLE SON DAKİKA 🚨 21 Şubat Müge Anlı İZLE 🕵️ Son bölüm Youtube kanalı izle 📺 00:36
🔴 ATV CANLI 🕵️ 21 Şubat Müge Anlı İZLE 📺
21.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA