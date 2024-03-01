▶️ Başkan Erdoğan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'a Fahri Aksakallı ünvanını takdim etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti." denildi. İki ülke arasında 3 alanda imzalar atıldı.