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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 16:42 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 16:50

▶️ Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 110 şüpheli tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” terör örgütü propagandası yapan Sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven ve örgütün propagandasını yapanlara yönelik operasyonda son dakika gelilmesi yaşandı. 110 hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya yeni detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

9 şehit haberinin ardından sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan ve terörisleri öven hesaplar için harekete geçildi. Toplamda 110 hesap belirlenirken 95'inin yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi. Bakan Yerlikaya saat 16.30 itibarıyla operasyonun detaylarını sosyal medyadan paylaştı. Yakalananlardan birinin ensesinden tutularak götürülmesi dikkat çekti.

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Bakan Yerlikaya bilgilendirmesinde şu ifadeleri kullandı;
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Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi

95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6' sı yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98'ine BTÖ propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı.

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