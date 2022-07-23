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Gül Masalı 5. bölüm 2. fragmanı: "Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."

Gül Masalı 5. bölüm 2. fragmanı: "Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..."
23.07.2022 01:29

OTOMATİK OYNAT

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Gül Masalı 5. bölüm fragmanı...
Gül Masalı 00:45
Gül Masalı 4. bölüm fragmanı...
Gül Masalı 00:44
Gül Masalı 3. bölüm fragmanı...
Gül Masalı 00:45
Gül Masalı 2. bölüm2. fragmanı...
Gül Masalı 00:44
Gül Masalı 2. bölüm fragmanı...
Gül Masalı 00:45
Gül Masalı 1.bölüm 4. fragmanı...
Gül Masalı 00:55
Gül Masalı ilk tanıtım videosu...

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin 5. bölüm 2. fragmanı ise yayınlandı. Fragmana, "Umarım herkes için mutluluk vardır gelecek günlerde..." sözleri damga vurdu. İşte Gül Masalı 5. bölüm 2. fragmanı...

Gül Masalı Videoları

Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir. Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

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