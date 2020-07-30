Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı izle

30.07.2020 17:39

ATV ekranlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah dizisi bu hafta 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başladı. Bölümün ardından Gençliğim Eyvah 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

GENÇLİĞİM EYVAH 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.