Gençliğim Eyvah 7. bölüm fragmanı izle

21.07.2020 00:08

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başladı. Bölümün ardından Gençliğim Eyvah 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

GENÇLİĞİM EYVAH 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zekeriya, Arif'in dükkanında gizlice çalışmaya devam ederken Arif başta olmak üzere herkes bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır.

Arif ve Zekeriya'nın affedilmemesi, tüm mahalleyi etkileyen bir hale geldiğinde Muhtar, duruma el koyar. Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır.

Bu sırada Ahmet'in kalbi fazlasıyla kırılmıştır. Hem Azra tarafından reddedilmiş, hem de Zola'nın gözleri önünde rencide edilmiştir.

Zolayla omuz omuza dövüşürken bulacaktır. Bu dayanışma, kırgınlıkların son bulmasını mı sağlayacak, yoksa her şeyi daha büyük bir çıkmaza mı sürükleyecektir?